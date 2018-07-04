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04 Temmuz 2018 18:34

Serdivan Trafik Park’ta golfle tanıştılar

Uygulamalı trafik eğitimlerinin yanı sıra farklı oyun gruplarıyla da çocukların sevdiği ve yoğun ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park, yaz tatilinde hizmete açılan mini golf sahasında küçük misafirlerini ağırlıyor.

Serdivan Trafik Park’ta golfle tanıştılar

04 Temmuz 2018 18:34


Trafik Park’a gelen çocuklar eğitim pistindeki pedallı araçlarla güvenli sürüş deneyimini uygulamalı olarak yaşarken, diğer yandan mini golf sahasında da açık hava sporu olan golf’ün inceliklerini de alanında uzman eğitmenler tarafından öğrenerek yeteneklerini konuşturuyor. Serdivan Trafik Park yetkililerinden yapılan açıklamada; trafik parkın haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiği belirtilirken, golf bahçesinin ise 17.00-22.00 saatleri arasında minik ziyaretçilere kapılarını açtığı ifade edildi.


Trambolin alanı, yürüyüş parkuru, spor aletleri, oyun gurupları ve trafik eğitim alanı ile Serdivan Trafik Park’ta çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirdiğini belirten yetkililer, golf sporunu denemek ve keyifli bir gün geçirmek isteyen tüm minikleri Serdivan Trafik Park’a beklediklerini söylediler.




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