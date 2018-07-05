Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 17:19

Serdivan yaz futbol okulu yeşil sahalarda

Ücretsiz yaz spor okulu Serdivan’da açıldı.

Serdivan yaz futbol okulu yeşil sahalarda

05 Temmuz 2018 17:19


Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz yaz spor okullarında futbol branşını seçen öğrenciler sahaya indi. Bu branşı tercih eden 200 öğrenci, çalışmalarını Serdivanspor’un Kazımpaşa’daki altyapı tesislerinde gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitimlerin lisanslı antrenörler nezaretinde haftanın üç günü altyapı tesislerindeki çim sahalarda gerçekleştirildiği belirtildi. Futbol okulunda öğrencilerin kullandığı tüm ekipmanlar Belediye tarafından karşılanırken, ayrıca minik sporculara şort, forma ve spor çantası hediye edildi.


Yaz okullarına gösterilen ilgilinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da; “Gençlerimizin spora olan ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sporla iç içe olmaları bireysel gelişimlerinin yanı sıra; sosyalleşme, paylaşma ve birlikte hareket etme noktasında da son derece kıymetli. Amacımız güçlü bir neslin alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak. Onların azmi, neşesi ve mutluluğu ise bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve ödülümüz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç