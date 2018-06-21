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21 Haziran 2018 14:25

Serdivan Yaz Spor Okulları başlıyor

Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Serdivan Yaz Spor Okulları başlıyor

21 Haziran 2018 14:25


7-14 yaş arası ilköğretim öğrencileri; basketbol, voleybol, futbol, tenis ve yüzme olmak üzere, 5 farklı branşta, profesyonel eğitmenler eşliğinde, 8 hafta boyunca ücretsiz eğitim alacak. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Serdivan Yaz Spor Okulları’na bin 300’e yakın öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtilirken, Belediye tarafından tüm öğrencilere çanta, şort ve tişört hediye edileceği ayrıca çocukların kullanacakları tüm ekipmanların da yine belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.


Açıklamada ayrıca futbol branşını tercih eden öğrencilerin, Kazımpaşa Altyapı Tesisleri’nde verilecek eğitimler kapsamında ulaşımlarının Serdivan Belediyesi tarafından sağlanacağı ifade edilirken, tüm branşlarda kursların 25 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.




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