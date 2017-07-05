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05 Temmuz 2017 17:39

Serdivan yaz spor okullarında eğitimler sürüyor

Yaz tatiline giren öğrencilere yönelik Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz yaz spor okullarında yüzme branşını seçen öğrenciler uzman eğitimciler eşliğinde çalışmalara başladı.

Serdivan yaz spor okullarında eğitimler sürüyor

05 Temmuz 2017 17:39


Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; futbol, basketbol, voleybol ve tenisin yanı sıra yüzme kursunun da öğrencilerden yoğun ilgi gördüğü ifade edilirken, 450 öğrencinin yüzme kursuna kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu branşı tercih eden her öğrencinin haftada 2 gün olmak üzere 3’er saat yüzme dersi alacağı kursta; eğitimler alanında uzman 7 antrenör tarafından veriliyor. Eğitimlerde antrenörler öğrencilerle bire bir ilgileniyor.


25 Ağustos Cuma gününe kadar Serdivan Yaz Spor Okulları’nda yaz tatillerini değerlendirecek olan öğrencilerin her biri toplamda 16 saat ders alacak. Öğrencilere Serdivan Belediyesi tarafından ücretsiz spor çantası, tişört ve şort hediye edilirken eğitimlerde kullanılmak üzere makarna ve yüzme tahtası da dağıtıldı.




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