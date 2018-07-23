Serdivan’a 16 kilometrelik yağmursuyu hattı

Rüstem Keleş, SASKİ tarafından Serdivan’da hayata geçirilen yağmursuyu projesi ile ilgili detayları paylaştı.

Serdivan ilçesinde gerçekleştirdikleri yağmursuyu çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Arabacıalanı Mahallesi, ASEM Mobilyacılar Çarşısı, Küçük Sanayi ve Eski Kazımpaşa Caddesi ile bölgede bulunan sokaklarda 16 buçuk kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ederek bölgelerde bu anlamdaki sorunları çözüme kavuşturduklarını söyledi. Serdivan’da hayata geçirilen yağmursuyu projesi ile ilgili detayları paylaşan Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Sürdürdüğü gelişim çizgisiyle cazibesi ve nüfusu her geçen gün daha da artan Serdivan’da ciddi altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Bunlardan birisi olan içmesuyu projesi ile ilçenin içmesuyu altyapısını tamamen yeniliyor, akıllı şebeke sistemini kuruyoruz. Yağmursuyuna yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin belirli bölgelerinde toplam 16 kilometrelik hat inşa ettik. Bu hattın Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan ve ASEM Mobilyacılar Çarşısı’na kadar uzanan 1 buçuk kilometrelik kısmı 2 buçuk metre genişliğe ve bir metre yüksekliğe ulaşan dev kutu kesit imalatlardan oluşuyor” dedi.

Hazırladıkları projelerle Serdivan’da yağmursuyu sorunu yaşanan bölgelere nitelikli bir altyapı kazandırdıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Arabacıalanı Mahallesi’nde 3 bin 430 metre, ASEM Mobilyacılar Çarşısı ve Küçük Sanayi’de 4 bin 90 metre, Eski Kazımpaşa Caddesi’nde ve bölgede bulunan sokaklarda ise 8 bin 480 metre uzunlukta inşa ettiğimiz yağmursuyu altyapısıyla bu bölgelerin sorununu çözüme kavuşturmuş olduk. Ekiplerimiz şu anda ızgara imalatlarını sürdürüyorlar. Büyükşehir Belediyesi ve Serdivan Belediyesi de sorumluluk alanlarındaki bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Serdivan’da yağışlı havalarda problem yaşanan başka bölgeler için de çalışmalarımız olacak. Şu anda proje hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.