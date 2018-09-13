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Serdivan'da 15 sokak daha modern görünüme kavuştu

Serdivan Belediyesi, Orta Mahalle’de 15 sokağı daha modern görünüme kavuşturdu.

Serdivan Belediyesi, Orta Mahalle'de 15 sokağı daha modern görünüme kavuşturdu.


İlçe genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi çalışmalar kapsamında; 4235, 4465, 4464, 4414, 4224, 4409, 4410, 4405, 4404, 4406, 4407, 4223 ile İnanç, Cennet ve Tok Sokak'ta asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ulaşım güzergahlarını yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; program kapsamında asfalt serim işlemine Orta Mahalle'de devam edildiği belirtilirken, aynı bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda yolun sıcak asfaltla kaplandığı ifade edildi.

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