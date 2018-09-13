Serdivan'da 15 sokak daha modern görünüme kavuştu

Serdivan Belediyesi, Orta Mahalle'de 15 sokağı daha modern görünüme kavuşturdu.

İlçe genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi çalışmalar kapsamında; 4235, 4465, 4464, 4414, 4224, 4409, 4410, 4405, 4404, 4406, 4407, 4223 ile İnanç, Cennet ve Tok Sokak'ta asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ulaşım güzergahlarını yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; program kapsamında asfalt serim işlemine Orta Mahalle'de devam edildiği belirtilirken, aynı bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda yolun sıcak asfaltla kaplandığı ifade edildi.