Serdivan'da ağızlar aşure ile tatlandı

Fatih Camii yanında gerçekleştirilen programa; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Mükremin Turan, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, İlçe Müftüsü Ömer Yay, daire müdürleri, STK Temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası protokol üyeleriyle birlikte çınar altında kurulan kazanların başına geçen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar vatandaşlara aşure ikram etti.

“Birlik ve beraberliğimizin ifadesi”

Aşure'nin, paylaşmanın ve sevginin ifadesi olduğunu dile getiren Başkan Alemdar, “Muharrem ayı, bereket ve feyzin, lütuf ve keremin arttığı bir aydır. Bu aya özel aşure ise ayrı bir berekettir, paylaşmaktır, hoşgörüdür. Bizlere mirastır. Bu günlerin hürmetine Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın. Bu vesileyle başta hemşehrilerimiz olmak üzere; milletimizin, tüm İslam aleminin Muharrem Ayı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.