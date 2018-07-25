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25 Temmuz 2018 15:09

Serdivan’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kapsamlı asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Serdivan’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

25 Temmuz 2018 15:09


Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında modernize edilen 1. Cadde ile Eski Kazımpaşa yolu arasındaki sokakları sıcak asfaltla kaplayan ekipler, yolları araç ve yaya trafiğine uygun hale getiriyor. Asfalt seriminin yanı sıra bordür işlemi ile birlikte kaldırım düzenlemelerinin de ele alındığı çalışmalarda, zamana ve kullanıma bağlı olarak yıpranan ve ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırımlar yenilenerek sokaklar estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; SASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan 1. Cadde çevresindeki ara sokaklarda, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri ve mevcut yolların modernize edilmesi amacıyla asfaltlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.




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