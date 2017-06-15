Serdivan’da bayram öncesi asfalt mesaisi

Serdivan Belediyesi, 2017 yılı kapsamlı asfalt çalışmalarına Süleyman Binek Caddesi’nde aralıksız devam ediyor. İstiklal ve Kemalpaşa Mahallelerindeki ana arter ve ara sokakların ardından, Vatan ile Orta Mahalleri birbirine bağlayan ve yeni yerleşim alanları, ticari ve sosyal canlılığı ile her geçen gün daha fazla tercih edilen, bölgenin ana arteri konumundaki Süleyman Binek Caddesi’nde çalışmalara devam eden ekipler, caddeyi sıcak asfaltla kaplayarak modernize ederken aynı zamanda yağmur suyu hattı ile ilgili çalışmalar da senkronize olarak yürütülüyor. Süleyman Binek Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine, sene başında planlanan program dahilinde, ilçenin farklı noktalarında hız kesmeden devam edileceği belirtildi.