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22 Haziran 2017 15:57

Serdivan’da bayramlaşma birinci günü yapılacak

Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar, Serdivan Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında buluşacak.

Serdivan’da bayramlaşma birinci günü yapılacak

22 Haziran 2017 15:57


Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; geleneksel bayramlaşma programının Ramazan Bayramı’nın 1. günü (25 Haziran Pazar) saat 13.30’da belediye hizmet binasında gerçekleşeceği belirtildi. Bayramlaşma törenine tüm vatandaşları davet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bayramların; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği günler olduğunu belirterek, “Bu beraberliği taçlandırmak için tüm hemşehrilerimizi bayramın birinci günü belediye hizmet binasında gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programına bekliyoruz” dedi.




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