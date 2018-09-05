Serdivan’da bin 527 öğrenci sporla yeteneklerini geliştirdi

Futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitimleri tamamlayan öğrenciler, 8 hafta boyunca yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

"Yüzmeye yoğun ilgi"

Futbolda 207, basketbolda 168, voleybolda 83, teniste 72 öğrenci haftanın üç günü antrenmanlara çıkarken, 997 katılımla en yoğun ilgiyi yüzme branşı gördü. Öğrencilerin tüm ekipman ve malzemeleri Serdivan Belediyesi tarafından karşılanırken Yaz Spor Okulları’na katılan tüm öğrencilere spor çantası, şort ve tişört hediye edildi.

"Onlar için her şeyin en iyisi"

Yaz Spor Okulları’nda hem yeteneklerini geliştiren hem de eğitim öğretim öncesi moral depolayan öğrencilere yeni dönemde başarılar dileyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, en önemli yatırımın ülkenin geleceği olan çocuklara ve gençlere yapılan hizmetin olduğunu belirterek “Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, onlara eğitimden spora her şeyin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Onlar için düzenlediğimiz spor organizasyonlarının yanı sıra, çocuklarımızın spor yapabilecekleri alanların da arttırılması noktasında planlamalarımızı yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gayemiz; onların ileride bayrağımızı göndere çektirecek nitelikte büyük sporcular olarak yetişmesini sağlamak” dedi.