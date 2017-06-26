Serdivan’da bu bayramda tek yürek oldu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye personeli katıldı. Başkan Yusuf Alemdar ve protokol üyeleri misafirlerle tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Alemdar, “Bayram; kalplerin yumuşadığı, dostlukların tazelendiği en anlamlı gündür. Hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu programda bir kez daha tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. İnşallah daha nice bayramları huzur içinde birlikte karşılarız” dedi.

Bayramlaşma programı sonrası Şırnak’taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Albay Oğuzhan Küçükdemir ile Erzurum’da şehit düşen Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın ailelerini de ziyaret eden Başkan Alemdar burada şehitlerin yakınları ve vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitlerin; Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olmuş ve cennetle müjdelenmiş mübarek bir mertebede yer aldıklarını belirten Alemdar, onları her an rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti. Başkan Alemdar, “Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Birlik, beraberliğimize fitne ve nifak tohumu sokmak isteyen hainlere bu millet asla izin vermedi, vermeyecek. Ailelerimiz artık şehitlerimizin bizlere emanetidir. Acılarını yüreklerine gömen tüm ailelerimize bir kez daha sabır diliyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.