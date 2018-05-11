Serdivan’da camiler Ramazan’a hazır

Vatandaşların Ramazan Ayı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi için kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü rutin temizlik programına ibadethaneleri de dahil ederek çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında camilerin içerisinde ve çevresinde temizlik faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler ibadethaneleri huzur ayı Ramazan’a hazırladı. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Ramazan Ayı’nın huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirilmesi için diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi temizlik noktasında da özveri ile hareket edildiği ve ilçe genelindeki camilerin hem dış hem de iç bölümlerinin kapsamlı olarak temizlendiği belirtildi.