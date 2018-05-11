Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:44

Serdivan’da camiler Ramazan’a hazır

On bir ayın sultanı Ramazan öncesi Serdivan’daki tüm camiler kapsamlı olarak temizlendi.

Serdivan’da camiler Ramazan’a hazır

11 Mayıs 2018 11:44


Vatandaşların Ramazan Ayı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi için kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü rutin temizlik programına ibadethaneleri de dahil ederek çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında camilerin içerisinde ve çevresinde temizlik faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler ibadethaneleri huzur ayı Ramazan’a hazırladı. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Ramazan Ayı’nın huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirilmesi için diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi temizlik noktasında da özveri ile hareket edildiği ve ilçe genelindeki camilerin hem dış hem de iç bölümlerinin kapsamlı olarak temizlendiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cuma
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç