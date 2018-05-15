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15 Mayıs 2018 16:21

Serdivan’da Çınaraltı Sohbetleri vatandaşları bekliyor

Serdivan Belediyesi’nin Bağlar Caddesi, Fatih Camii yanında gerçekleştireceği Çınaraltı Sohbetleri birbirinden değerli isimleri Ramazan Ayı boyunca sevenleriyle buluşturacak.

Serdivan’da Çınaraltı Sohbetleri vatandaşları bekliyor

15 Mayıs 2018 16:21


Serdivan Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca Bağlar Caddesi, Fatih Camii yanında kurulan alanda düzenleyeceği programlara tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edilirken, Çınaraltı Sohbetleri’nde; sanat, edebiyat, felsefe ve tasavvuf konularında birbirinden değerli isimlerin ağırlanacağı belirtildi.


Alanda ayrıca çocuklar başta olmak üzere yetişkinler için de farklı programların planlandığı dile getirilirken, vatandaşların Ramazan boyunca, ebru ve hüsn-i hat gibi kadim sanatları yakından tanıma ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak kendi çalışmalarını yapma imkanı da bulacakları bildirildi.




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