Serdivan’da Çınaraltı Sohbetleri vatandaşları bekliyor

Serdivan Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca Bağlar Caddesi, Fatih Camii yanında kurulan alanda düzenleyeceği programlara tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edilirken, Çınaraltı Sohbetleri’nde; sanat, edebiyat, felsefe ve tasavvuf konularında birbirinden değerli isimlerin ağırlanacağı belirtildi.

Alanda ayrıca çocuklar başta olmak üzere yetişkinler için de farklı programların planlandığı dile getirilirken, vatandaşların Ramazan boyunca, ebru ve hüsn-i hat gibi kadim sanatları yakından tanıma ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak kendi çalışmalarını yapma imkanı da bulacakları bildirildi.