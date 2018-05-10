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10 Mayıs 2018 12:04

Serdivan’da Emlak ve ÇTV ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada Emlak ve ÇTV vergilerinin ödemelerinin en son 31 Mayıs’a kadar yapılabileceği belirtildi.

Serdivan’da Emlak ve ÇTV ödemelerinde son gün 31 Mayıs

10 Mayıs 2018 12:04


Serdivan Belediyesi; Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri (ÇTV) ödemeleri için vezne ve online bankacılık sistemleriyle mükelleflere kolaylık sağlıyor. Konuyla ilgili Mükelleflerin, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında bizzat Serdivan Belediyesi veznelerinden ödeme yapabilecekleri ifade edilirken ayrıca http://www.serdivan.bel.tr adresinde “Sicil Kodu ile Online Tahsilat” linki üzerinden de 24 saat işlem yapabilecekleri belirtildi.


Yapılan açıklamada; Emlak ve ÇTV ödemelerini banka aracılığıyla yapmak isteyen mükelleflerin ise herhangi bir Halkbank şubesine başvurmalarının yeterli olduğu ifade edilirken ayrıca Halkbank online bankacılık işlemleri üzerinden de günün her saati ödeme yapılabileceği bildirildi. Geçmiş dönem borçlarının sistem üzerinden yeniden yapılandırılabileceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen mükelleflere ise çeşitli ödeme seçeneklerinde taksitlendirme imkanı da sağlandığı belirtildi.




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