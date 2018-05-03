Serdivan’da fidanlar toprakla buluştu

Sokak’ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Millete hizmet etmiş, bu uğurda can vermiş Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli devlet adamlarımızın hatırlanması gerektiğini belirten MBDD Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi; onun anısına, Serdivan Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda 65 adet meyve fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu anlamlı çalışmada kendilerini yalnız bırakmayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a da özellikle teşekkür ettiklerini söyledi.

“Geleceğe ulu ağaçlar bırakalım”

İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül’ün katıldığı etkinlikte, Serdivan’da yeşil alanların ve parkların çoğaltılmasına önem gösterdiklerini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Muhsin Yazıcıoğlu gibi değerlerin hatırlanmasının ve anısının yaşatılmasının da ayrıca kendisini mutlu ettiğini belirtti. Attıkları her adımın ortak paydasında daha güzel bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakmak olduğunu ifade Alemdar, “Geleceğe ulu ağaçlar bırakalım ki onlar nefes oldukça biz de hayırla anılalım. Bugün de gençlerimizle, bu düşüncemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.