Serdivan’da içmesuyuna SASKİ garantisi

Rüstem Keleş, Serdivan’ın tüm içmesuyu altyapısının yenilendiği projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Serdivan’da hayata geçirilen 35 milyonluk dev proje ile ilçenin tüm içmesuyu altyapısının yenileceğini belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Serdivan’da 35 milyon lira değerinde içmesuyu yatırımı yaparak ilçemizin tüm içmesuyu altyapısını yüksek teknoloji ile yeniliyoruz. İlçemiz için 300 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Proje kapsamında bölgenin farklı noktalarına yerleştireceğimiz 30 basınç odası ile Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz suyu yüksek teknoloji ile arıtarak tam kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Projenin içmesuyu kalitesi için önemli bir garanti olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimiz için kurduğumuz son derece modern altyapı sistemleri, yüksek teknoloji arıtma tesisleri ile vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün daha da yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın musluklarına dünya standartlarının çok üzerinde, Türkiye’nin en kaliteli sularından birini ulaştırıyoruz. Serdivan ilçemizin de 1999 depreminde ciddi anlamda zarar gören altyapısını yeniliyoruz. 300 kilometrelik içmesuyu hattı ve 5 bin metreküplük içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Ekiplerimiz üç ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor. İçmesuyu hattında 27 kilometrelik kısım tamamlandı. Önümüzdeki günlerde depomuzun mekanik aksamının montajına da başlanacak” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, “Proje ile Serdivan ilçemizde önemli bir altyapı teknolojisini de hayata geçiriyoruz. 300 kilometrelik hattın belli noktalarına 30 adet basınç odası yerleştiriyoruz. Söz konusu hatları mevcut sistemimize entegre ederek suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli takip altında tutacağız. Proje ile kayıp kaçak oranını dünya standartlarına indireceğiz. Su tüketimindeki değişimleri izleyerek ilçelerimiz için geleceğe dönük yeni stratejiler geliştirebilmemize önemli katkı sağlayacak. Proje ile ayrıca ilçemiz için dev bir yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. 13 kilometrelik kutu menfezde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu anlamda ilçemizin yağmursuyu ağını da önemli ölçüde güçlendiriyoruz. 35 milyon lira değerindeki dev yatırımımız ile Serdivan’ın altyapı geleceği için önemli bir garanti oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.