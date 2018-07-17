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17 Temmuz 2018 14:13

Serdivan’da ilaçlama filosu güçlendirildi

Serdivan Belediyesi ekipleri ilaçlama filosunu güçlendirdi.

Serdivan’da ilaçlama filosu güçlendirildi

17 Temmuz 2018 14:13


Vatandaşların yaz mevsimini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, bünyesine kattığı yeni araçlarla ilaçlama filosunu güçlendirdi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; haşere ve sineklere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında başlandığı belirtilirken, ilaçlama çalışmalarına hız kazandırılarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç sayısının arttırıldığı ifade edildi. Cadde ve sokaklarda periyodik olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da hareket eden ekipler site bahçeleri ve parklarda da ilaçlama yapıyor.


Yapılan açıklamada haşere ve sineklerle mücadeleye Ekim ayına kadar devam edileceği belirtilirken, ilaçlama çalışmalarının kapalı alan, açık alan ve açık kanal kategorilerine göre sınıflandırılarak yapıldığı ifade edildi.




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