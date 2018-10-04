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Serdivan'da ilk yardım kursları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ’İlk Yardım Kurslarında’ yeni dönem başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'İlk Yardım Kurslarında' yeni dönem başladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'İlk yardım kursları' Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) başladı. Uzm. Dr. Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız ilk yardım kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilir ve pratik çözümler sayesinde sağlık problemlerinin önüne geçebilir. İlk yardım kurslarında edindiğimiz bilgilerle kendimizin ve başka insanların hayatlarını kurtarabiliriz” dedi.



Uzm. Dr. Aydın Sarı kurslar hakkında, “Kurslarımızda vatandaşlarımıza genel olarak öğretmek istediğimiz ilk şey başımıza olumsuz bir durum geldiğinde bunu düzgün bir şekilde sonuca ulaştırabilmektir. Doğru bir müdahale yaptığımız takdirde sağlık sorunlarının önüne geçme fırsatı yakalayabiliriz. Vatandaşlarımız ilk yardım kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilir ve pratik çözümler sayesinde acil durumlarda müdahalelerde bulunabilirler. İlk yardım kurslarında edindiğimiz bilgilerle kendimizin ve başka insanların hayatlarını kurtarabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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