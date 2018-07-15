Serdivan’da minikler geleneksel sokak oyunlarının tadını çıkarıyor

Sokak Oyunları Atölyesi’nde, çocukların geleneksel sokak oyunlarıyla buluşmasına imkan sağlayan Serdivan Çocuk Akademisi, aynı zamanda minik öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla sosyal bir ortamda eğitim almasını da sağlıyor. Körebe, istop, beş taş, misket, yakan top, mendil kapmaca, halat çekme, seksek gibi birbirinden farklı oyunlarla tanışan minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de grup halinde hareket etmeyi öğreniyorlar.

Konuyla ilgili Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada, Sokak Oyunları Atölyesi kapsamında öğrencilerin, toprak ve yeşille iç içe zaman geçirdiği belirtilirken hep birlikte sokak ortamında geçirdikleri vakitte paylaşma, birlikte hareket etme, özgüven, bağımsızlık, grup içi sorumluluk alma gibi yetilerinin de gelişimine destek olunduğu belirtildi. Çocuk Akademisi bahçesinde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Atölyesi etkinliklerinde çocuklar; doyasıya oyun oynamanın zevkini yaşarken, düzenlenen turnuvalarla öğrendikleri oyunları takım olarak pekiştirme fırsatı buluyor.