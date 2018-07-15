Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:42

Serdivan’da minikler geleneksel sokak oyunlarının tadını çıkarıyor

Serdivan Çocuk Akademisi Yaz Okulları’nda çocuklar, geleneksel sokak oyunlarının tadını çıkarıyor.

Serdivan’da minikler geleneksel sokak oyunlarının tadını çıkarıyor

15 Temmuz 2018 14:42


Sokak Oyunları Atölyesi’nde, çocukların geleneksel sokak oyunlarıyla buluşmasına imkan sağlayan Serdivan Çocuk Akademisi, aynı zamanda minik öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla sosyal bir ortamda eğitim almasını da sağlıyor. Körebe, istop, beş taş, misket, yakan top, mendil kapmaca, halat çekme, seksek gibi birbirinden farklı oyunlarla tanışan minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de grup halinde hareket etmeyi öğreniyorlar.


Konuyla ilgili Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada, Sokak Oyunları Atölyesi kapsamında öğrencilerin, toprak ve yeşille iç içe zaman geçirdiği belirtilirken hep birlikte sokak ortamında geçirdikleri vakitte paylaşma, birlikte hareket etme, özgüven, bağımsızlık, grup içi sorumluluk alma gibi yetilerinin de gelişimine destek olunduğu belirtildi. Çocuk Akademisi bahçesinde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Atölyesi etkinliklerinde çocuklar; doyasıya oyun oynamanın zevkini yaşarken, düzenlenen turnuvalarla öğrendikleri oyunları takım olarak pekiştirme fırsatı buluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç