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Serdivan'da okullar yeni eğitim dönemine hazır

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışmalarını tamamladı.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışmalarını tamamladı.


Her yıl rutin olarak düzenlenen temizlik ve bakım çalışmalarını eğitim dönemi öncesi hızlandıran ekipler, öğrencilerin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için okul bahçelerini yabani otlar ile çevre kirliliğine sebep olan unsurlardan temizleyerek estetik bir görünüme kavuşturdu.

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