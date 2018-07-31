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31 Temmuz 2018 18:04

Serdivan’da park ve bahçelere estetik dokunuş

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların daha rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ilçe genelindeki farklı noktalarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Serdivan’da park ve bahçelere estetik dokunuş

31 Temmuz 2018 18:04


Çalışmalar kapsamında vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu noktaları yabani otlardan temizleyerek ilçeye daha estetik bir görünüm kazandırıyor. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada temizlik çalışmalarında vatandaşların sağlığının koruma altına alınmasının yanı sıra çevre düzenlemesinin de ön planda tutulduğu belirtilirken, “Daha Temiz ve Daha Sağlıklı Bir Serdivan İçin” çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.




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