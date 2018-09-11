Serdivan'da parklar 24 saat kontrol altında

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; ilçedeki parkların güvenliğinin 7/24 sağlanması noktasında yeni uygulamanın hayata geçirildiği ifade edilirken; pilot uygulama kapsamında ilçe merkezindeki 6 parkın toplam 18 kamera ile kayıt altına alındığı belirtildi. Kamera sistemi ile kontrolün ilerleyen günlerde yaygınlaştırılarak diğer parklara da uygulanacağı bildirildi. Kamera sistemi ile 24 saat kayıt altına alınan parkların görüntüleri Serdivan Belediyesi Güvenlik Birimi personeli tarafından anlık olarak takip edilecek ve bu kayıtlar veri depolama merkezinde bir ay boyunca saklanacak.

Parkların ve sosyal donatı alanlarının korunmasının yanı sıra bu uygulamada önceliğin güvenlik olduğu ifade edilirken; özellikle çocukların güvenliği, bölge sakinlerinin ve ailelerin huzuru noktasında projenin pilot bölgelerde hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamusal alan olan parkların korunması noktasında da sistemin caydırıcılık özelliği ile önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği vurgulandı.