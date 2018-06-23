Serdivan’da seçime saatler kala miting gibi program

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayraktar ve mahalle muhtarları seçim yasaklarının başlamasına saatler kala, gecenin ilerleyen saatlerinde Emekliler Parkı’nı dolduran Arabacıalanı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yediden yetmişe programa teveccüh gösteren herkese telekkür ettiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Alemdar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurarken ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek bu kutlu yürüyüşe başladığını hatırlatarak, “Biz de onunla çıktığımız bu yolda hiçbir şeyi eskisi gibi bırakmadan yenilemeye güzelleştirmeye ileriye taşımaya çalışıyoruz. Türkiye o günkü Türkiye midir? Hangisinden bahsedelim. Emekli maaşlarından mı asgari ücretlerden mi, sağlıkta yapılan reformlardan mı ulaşımda alınan yollardan mı yapılan okullardan mı? Yapılan hizmetleri zaten bizden daha iyi biliyorsunuz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptıklarının izdüşümüdür”

İki dönemdir Serdivanlı vatandaşların oyları ile seçilerek Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Başkan Alemdar, “10 yıldır Serdivan’da yapmaya çalıştığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptıklarının izdüşümüdür. O nasıl ülkeyi ileri götürmek için yatırımlar gerçekleştiriyorsa biz de Serdivan’da en iyisini hak eden siz değerli hemşehrilerimiz için, aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, hatamız da olabilir ama milletimizin bir kuruşunu heba etmemek için titizlikle çalıştığımızı bilmenizi isterim” dedi.

“Güçlü türkiye’yi birlikte inşa edelim”

Serdivan’ın her seçim AK Parti’ye verdiği desteğe dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sakarya, Serdivan Arabacıalanı bizi hiçbir seçimde mahçup etmedi. Buradaki kalabalığın bu geç saate rağmen coşkusundan da anlaşılıyor. Bu seçimde de hemşehrilerimizin bizi onurlandıracağına yürekten inanıyorum. Bugün seçimden önceki son gün. Hepimiz bir bayram havası içerisinde, buradaki coşkuyu yaşayarak sandık başına gideceğiz. Ama hassaten hepinizden bir ricam var. Sandığa giderken yanınıza bir kişi daha katarak gidin. Gidin ki mazlumların umudu güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edelim” diye konuştu.

“Ak parti ülkemizin prestijini arttırdı”

Arabacıalanı’nda bulunan coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, kendisinin de Serdivan’da yaşadığını belirterek; “Uzun yıllar yurtdışında yaşamış genç bir kardeşinizim. Aranızda benden büyük olanlar var. AK Parti’nin olmadığı dönemlerdeki Türkiye’yi anlatacak değilim. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ama belirttiğim gibi yurt dışında yaşarken Türkiye’deki değişimi daha net gözlemleyebiliyorsunuz. İşte benim de Sayın Cumhurbaşkanımıza gönül bağım bu vesile ile oluştu. Ülkemizin bu dönem içinde nasıl geliştiğini, prestijinin nasıl arttığını gördüm ve bu sebeple AK Parti’ye muhabbetim arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillik için aradığında bu sebepten onur duyarak kabul ettim. Ama görevin ve sorumluluklarının da farkındayım. İnşallah sizin bir kardeşiniz olarak Sakaryamıza, ülkemize hizmet etmenin gayretiyle çalışacağım” şeklinde konuştu.