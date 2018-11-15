Serdivan'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler Serdivan ilçesinde bulunan bir apartmana operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda çatı katına zulalanmış 260 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerim kime ait olduğu bilinmezken, ekiplerin detaylı incelemelerinde çatı katını adeta imalathane gibi kullandıkları ortaya çıktı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.