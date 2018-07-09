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09 Temmuz 2018 17:12

Serdivan’da yollar yenileniyor

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçede yolları yeniliyor.

Serdivan’da yollar yenileniyor

09 Temmuz 2018 17:12


Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstiklal Mahallesi’ne bağlı sokaklarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yol kazıma ve düzeltme çalışmaları tamamlanan Bülbül ve Şafak Sokak ile 392, 394 ve 396. sokakların sıcak asfalt serilerek araç trafiğine uygun hale getirildiği belirtildi. Asfaltlama çalışmalarına önceden belirlenen program dahilinde 402, 404, 406, 417, 419 ve 421. Sokaklarda devam edileceği belirtilirken, çalışmaların öncelikli olarak SASKİ’nin içme suyu yenileme çalışmalarını tamamladığı güzergahlarda yapıldığı ifade edildi.




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