Serdivan’daki çalışmalar 1. Cadde’de başladı

Cadde’de çalışmalara başladı.

Serdivan Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Geçilen günlerde gerçekleştirilen ihale kapsamında Serdivan Belediyesi ekipleri muhtelif cadde ve sokakların çevre düzenlemesine başlayacak. Asfalt ve kaldırımların yenilendiği bölgelerde yürüyüş ve bisiklet yollarından çevre düzenlemelerine kadar bütün detaylar düşünülerek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. İhale kapsamında bölgede önemli bir yol aksı olan 1.Cadde ve çevresindeki sokaklarda çalışmalar başladı. İhale kapsamında 5,5 kilometrelik Çark Deresi kenarının da düzenleneceğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “5,5 kilometrelik Çark Deresi kenarının tamamı aydınlatılarak, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatılacak. Önemli bir yaşam alanı haline gelecek olan bölgede peyzaj düzenlemeleri de yapılacak. 1. Cadde ve Çark Deresi kenarının yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza başladık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Serdivan’a yapılan 35 milyonluk yatırımla birlikte akıllı şebeke kurulmasının ardından SASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde biz de üstyapı hizmetlerini tamamlayacağız. Ekiplerimiz Serdivan’ın altyapısıyla, yoluyla, yeşili ve mavisiyle daha güzel bir ilçe olması için çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacak” şeklinde konuştu.