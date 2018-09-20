Servis araçlarında denetimler başladı

Öğrenci ve velilerin eğitim öğretim süresince sorun yaşamaması için çalışmaların sürdürüleceğini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, toplu taşıma hatları, trafik güvenliği ve servis hizmetleri gibi başlıklarda hazırlık yaptıklarını kaydetti. Pistil, “Servis araçları konusu en önemli gündemimiz. Çocuklarımızın emniyeti ve güvenliği konusunda çok hassasız. Öğrenci servis araçlarında yönetmelikte öngörülen 12 yaş altı model, kamera, emniyet kemeri ve diğer kriterler dışında S plaka zorunluluğu da aranmaktadır. Araçta en fazla koltuk sayısınca öğrenci olmalıdır. Ayrıca ilk ve orta öğretimde yardımcı personel zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda araç denetimleri Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyonlarla yapılacaktır” dedi.

2018-2019 eğitim döneminde geçerli olan fiyat tarifelerini de paylaşan Pistil, “0-3 km 130 TL, 3-5 km 140 TL, 5-7 km 150 TL, 7-9 km 160 TL, 9-11 km 170 TL, 11-13 km 180 TL, 13-15 km 190 TL, 15-17 km 200 TL, 17-19 km 210 TL, 19-21 km 220 TL'dir. Ayrıca 21 kilometreyi aşan her kilometre 2 TL olarak belirlendi. Ücretler okul sezonu üzerinden 9 ay olarak hesaplanmaktadır. Ailelerden belirlenen servis ücretlerinin üzerinde bir bedel alınması yasaktır. Tespit edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde ceza uygulanacaktır” diye konuştu.

Zaman zaman servis araçlarında ek ücretlerin alındığı yönünde şikayetlerin alındığını belirten Pistil açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: “Zaman zaman servis araçlarında ek ücretlerin alındığı yönünde şikayetler alıyoruz. Ekstra ücretler ayrı bir madde olarak sözleşmeye yazılarak veliler ile mutabakata varılması gerekmektedir. Servis taşımacılığı ile veli arasında imza altına alınan sözleşme ve UKOME tarafından belirlenen ücretlere uyum olmaması halinde güzergah izin belgesi düzenlenmeyecektir. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması için bu konuya dikkat etmesi önem arz etmektedir.”