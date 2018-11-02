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SESOB Başkanı Alişan'dan Sakaryaspor'u yalnız bırakmayalım çağrısı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor’un 4 Kasım Pazar günü oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşması öncesinde çağrıda bulundu.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor'un 4 Kasım Pazar günü oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşması öncesinde çağrıda bulundu.


Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor'un 4 Kasım Pazar günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Zirve takibini sürdüren Sakaryaspor'un yanında olmaya tüm esnafları davet eden SESOB Başkanı Hasan Alişan, şampiyonluk yolunda Sakaryaspor'u yalnız bırakmayacaklarını söyledi.


SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Yeşil-siyahlı temsilcimiz 4 Kasım Pazar günü saha ve seyircisinin önünde Ankara Demirspor'la önemli bir mücadeleye çıkacak. 6 maçlık yenilmezlik serisine sahibiz ve şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden biriyiz. Şimdi daha güçlü bir şekilde takımımızın yanında olmalıyız. Bu süreçte esnaf ve sanatkar kardeşlerimin de gerekli sorumluluğu alacağına inanıyor, Sakaryaspor'u zorlu karşılaşmada yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. 4 Kasım Pazar günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmaya başta esnaflarımız ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Gün birlik olma, gün Sakaryaspor'un etrafında kenetlenme günüdür” dedi.

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