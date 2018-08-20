SEVMEKDER’in hazırladığı kıraathane sohbetlerinin son konuğu çizgi romancı-yazar Muammer Erkul oldu. Programda Erkul hayata çizgiromancı gözüyle bakan bir çizerin aslında hayatın gerçeklerini çizdiğini, çizdiği karakterlerin kendi hayatını ve yaşadıklarını yansıttığını ve her çizgi romancının da çizgilerini bu ruhla şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca kapanış programına Sevgi Mektebi Çekirgeler Grubunun hazırladıkları gösteriler renk kattı. Mehter gösterisiyle başlayan program, kılıç-kalkan gösterisiyle devam etti. Şiir, slayt gösterileri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yaz kampı öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Yaz kampında hatim yapan 30 öğrenci ve ilmihal, siyer sınavlarında 1. olan 15 öğrenciye dernek başkanı tarafından hediyeleri, hatim ve kurs bitirme belgeleri takdim edildi. Yine yaz kampında kursu bitiren her öğrenciye kitap, uçurtma hediye edildi, kurs bitirme belgeleri verildi. Günün konuğu Çizgi Romancı-Yazar Muammer Erkul söyleşisinin ardından, son olarak 15 Temmuz gösterisiyle program sona erdi. Vatan için canını vermiş tüm şehitler ve mücadele eden tüm gazilere dualar edilerek Sevgi Mektebi Kıraathane sohbetleri sona erdi.

Beş hafta boyunca dernek tarafından ünlü yazarlar okuyucuları ile buluşturuldu. Söyleşiler gerçekleştirildi, okuyucuların soruları cevaplandı, dernek tarafından hediye edilen kitaplar imzalandı. Program sonrası yazarlar sevenleri ile Orhan Camii bahçesinde çay eşliğinde sohbetler etme imkanı buldu. Dernek Başkanı Murat Uçar tarafından yapılan açıklamada, “Beş hafta zor ama çok renkli programlar gerçekleştirdik. Öğrencilere, anne, babalara ve okurlara böyle bir atmosfer gerçekleştirebildiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Programlarda cumhuriyet tarihimiz, yazarlık ve güncel konular, Osmanlı tarihi ve çocuk eğitimi, divan edebiyatı ve şiirler, sinema ve Yeşilçam sanatçıları, evliyaların hayatları, çizgi roman ve dergi çıkarma konuları konuşuldu. Beş hafta boyunca misafirlerimize, yazarlara ait toplam 1071 adet kitap ve Divanyolu dergisi hediye edildi. Çeşitli kıraathanelere kitaplıklar oluşturuldu ve kitaplar konuldu" dedi.