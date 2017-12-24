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24 Aralık 2017 13:47

Seyir halindeki kumaş yüklü kamyon alev alev yandı

Sakarya’nın Erenler ilçesi Anadolu otoyolunda seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kumaş yüklü kamyon alev alev yandı

24 Aralık 2017 13:47


Yangın, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den İstanbul’a kumaş taşımakta olan Hacı Kadir Topaloğlu idaresindeki 38 LL 166 plakalı kamyon, Alancuma mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, kamyonu yol kenarına park edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiğini yangında kumaşlar da zarar gördü.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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