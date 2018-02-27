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27 Şubat 2018 10:36

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

27 Şubat 2018 10:36

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi’nde Hasan Ç. idaresindeki 67 LV 179 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dumanları fark eden araç sürücüsü otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangın sonrası otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.




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