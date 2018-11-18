Seyir halindeki tüp yüklü kamyondan dumanlar yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tüp yüklü kamyon seyir halinde iken motor kısmından dumanlar çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Olay, Hendek ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Gaffar Okkan Bulvarı ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. idaresindeki 81 AU 684 plakalı kasasında tüp yüklü olan kamyonun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri, motordan çıkan dumanları kısa süre içerisinde söndürdü. Büyük bir facia engellenirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.