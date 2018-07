SGB üyeleri Basın Bayramında bir araya geldi

Sakarya Gazeteciler Birliği’nin Serdivan’da bulunan bir tesis de düzenlediği kahvaltı programına üyelerinin yanı sıra Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, BİK Müdürü Engin Kaşdaş, RATED Başkanı Remzi Adıyaman ile birlikte belediye, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler sorumluları katıldı. SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, tüm üyeleri ile konuklara katılımları nedeniyle teşekkür ederken basının her zaman özgür olması gerektiğini belirterek, “Biz her zaman özgür basından yanayız. Basın özgürlüğü demek demokrasinin gelişmesi demektir. İyi bir basının olduğu her yerde her zaman hizmetlerle de çok daha iyi olur” dedi.

SGB’nin Sakaryalı gazetecilerin ev sahili olmasına yönelik başlattığı proje hakkında bilgi veren Aydıntepe, 2+1 ve 3+1 planlanan dairelerin ilk tercihlerinin alındığını belirterek, “Bürokratik işlemler bitti. Konut dosyamız Ankara7ya TOKİ’ye iletilecek. Biz de TOKİ ile plan ve fiyatın belirlenmesi çalışmasını yapacağız. Gazeteciler Birliği konutları Adapazarı Alandüzü’nde çevresi orman olan çok güzel bir yerde gerçekleşecek. Hepimiz için hayırlısı olsun. Bir evi yuvası olmayan meslektaşlarımız bir yuvaya kavuşmuş olur. Bu arada programımızın Serdivan’da olması hasebiyle Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a aramızda yer aldığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SGB Kurucu Başkanı Müjdat Çetin ise, Sakarya’da gazetecilerin birlikte olması için 4 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, “Maalesef gazeteciler için bir eksiklik olması üzerine biz yola çıktı. Ve bu birliktelik sizlerle her geçen yıl giderek büyüyor. Biz meslektaşlarımızdan üyelerimizden gelen her fikre her öneriye açığız. Böylesi sosyal aktiviteler ile bir araya gelirken mesleğimize de sahip çıkarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimi için çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

Kahvaltının ardından bir grup gazeteci 11 yıl önce vefat eden ve SGC’nin 20 yıl boyunca başkanlığını yapan duayene gazeteci Necdet Gügörsün’ün Arifiye’de ki mezarlığına giderek dualar ile andılar.