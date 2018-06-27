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27 Haziran 2018 13:01

SGB’den Vali Balkanlıoğlu’na taziye ziyareti

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyeleri, ağabeyi Abdülmetin Balkanlıoğl’nun vefatı dolayısıyla Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

SGB’den Vali Balkanlıoğlu’na taziye ziyareti

27 Haziran 2018 13:01


SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, SGB Kurucu Başkanı ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkanı Müjdat Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, kısa bir süre önce ağabeyini kaybeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Balkanlıoğlu’na başsağlığı dilekleri iletildi. Heyet daha sonra Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’u da makamında ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek SGB Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.




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