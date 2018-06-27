SGB’den Vali Balkanlıoğlu’na taziye ziyareti

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, SGB Kurucu Başkanı ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkanı Müjdat Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, kısa bir süre önce ağabeyini kaybeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Balkanlıoğlu’na başsağlığı dilekleri iletildi. Heyet daha sonra Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’u da makamında ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek SGB Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.