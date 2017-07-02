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02 Temmuz 2017 17:11

SGC Başkanı Sezai Matur’n annesi Behice Matur, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur’un annesi Behice Matur son yolculuğa uğurlandı.

SGC Başkanı Sezai Matur’n annesi Behice Matur, son yolculuğuna uğurlandı

02 Temmuz 2017 17:11


Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur’un annesi Behice Matur (87) önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 gündür yoğun bakımda tutulan Behice Matur’un cenazesi Kayalar Memduhiye köyü Kısıktarla Mahallesi Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kısıktarla Mezarlığı’na defnedildi. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Behice Matur, 6 çocuk annesiydi. Gerçekleşen cenaze namazına Vali vekili Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, AK Parti Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Mustafa İsen, 25’nci Dönem Milletvekili Ali İnci, Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, İl Jandarma Komutanı Emin Dursun, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Fırıncılar Fedarasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra gazeteciler ve Matur ailesinin dost ve yakınları katıldı.




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