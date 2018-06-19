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19 Haziran 2018 13:51

SGM kayıtlarının ilk gününde 3 bin 500 başvuru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 18 Haziran Pazartesi günü başlayan yaz kursu kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SGM kayıtlarının ilk gününde 3 bin 500 başvuru

19 Haziran 2018 13:51


Büyükşehir SGM’lerde yaz dönemi kurslarına ilk gün rekor sayıda başvuru yapıldı. 7-14 yaş arası öğrencilere eğitim sunacak kurslara ilk gün 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Öğrencilerin geniş yelpazede eğitimler alacağı kurslar için ilk gün 3 bin 500 başvurunun alındığını açıklayan Davut Yüce, ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Yüce, “Bu ilgi karşısında çok mutlu oluyoruz. Çalışma heyecanımız, azmimiz daha da artıyor. Hamdolsun bu ilgi yaptığımız çalışmaların değerini de ortaya koyuyor. Ailelerimize gösterdikleri teveccüh dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise, “Kurs başvurularımızın başladığı ilk günde 3 bin 500 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Bu yoğun ilgi karşısında çok mutlu olduk. 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak kurslarımız için kayıtlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız gerek www.sakarya.bel.tr adresinden gerekse Sosyal Gelişim Merkezlerimize bizzat gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirmeye devam edebilir” diye konuştu.




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