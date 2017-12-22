SGM minik öğrencileri ağırlıyor

Bu haftaki ziyaretlerde farklı okullardan gelen 650 öğrenci SGM’yi ziyaret etti, eğitim çalışmalarına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi okullardan gelen talepler doğrultusunda minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta çeşitli okullardan gelen 650 öğrenci Sosyal Gelişim Merkezi’ni ziyaret etti, eğitimlere katıldı. Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Sosyal Gelişim Merkezimizde çeşitli okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde Adapazarı SGM’de toplamda 650 öğrenciyi ağırladık. Amacımız Sakaryalı tüm çocuklarımızın merkezlerimize gelerek kurslarımızı yerinde görmelerini sağlamaktır” dedi.

Kıroğlu, “Bu hafta misafirimiz olan 650 öğrencimiz kurslarımız bünyesinde yer alan eğitimlere katıldı. Tasarım, akıl oyunları, mutfak ve drama sınıflarımızda sürdürülen eğitimlerimizi yakından görme fırsatı elde ettiler. Çok memnun olduk. Minik öğrencilerimizin heyecanlarına şahit olmak bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah önümüzdeki süreçte de misafirlerimizi SGM’de ağırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SGM’ye yaptıkları ziyaret sonrası konuşan ve memnuniyetini dile getiren Arifiye Arifbey Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Aslı Özuğurlu, “Buraya dört sınıf olarak geldik. Tahminimden çok daha güzel, verimli ve çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri bir yer. Çok memnun kaldık. Personellerin ilgisinden, güleryüzlü ve iyi niyetli davranışından dolayı çocuklar kendilerini çok rahat hissettiler. Aynı zamanda da kısa sürede, dört derse girip çok verimli ve etkili bir zaman geçirdiler. Herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı çocuklara sağladığı için yönetimdeki herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca mutfaktaki eğitmen arkadaşlarımızda çocuklara bilgiler verdi. Velilerimizle paylaşıp onları buraya yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.