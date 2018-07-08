SGM öğrencileri şehri keşfediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Gezi Kulübü öğrencileri Halkla İlişkiler Çözüm Masası birimi tarafından düzenlenen hizmet gezilerinde; Ofis Sanat Merkezi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, Hızırilyas Su Arıtma Tesisi, Yenikent Park ve Geçici Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret etti. Yaşları 7 ile 14 arasında olan 60 minik öğrenci Büyükşehir’in hizmetlerini gezmenin ayrıcalığını yaşadı ve hizmetler hakkında birçok yeni bilgi öğrendi.

SGM Çocuk Kulüpleri Gezi Atölyesi Sorumlusu Faik Kıvanç, “Gezi Atölyesi olarak öğrencilerimizle her hafta farklı yerlere geziler düzenliyoruz. Bu hafta Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri ve tesisleri ziyaret ettik. Bu ziyaretle öğrencilerimiz evlerindeki çeşmeden akan suların nasıl bir arıtmadan geçtiğini gördüler. Sanat Galeri’sinde sergilenen sanat eserlerini incelediler. Sokak hayvanlarının nasıl bir tedavi süreci yaşadığını yerinde tespit ettiler. Gezmiş oldukları hizmetlerde ve tesislerde edindikleri bilgiler onlar için faydalı olacaktır” dedi.

SGM’de eğitim gören ve geziler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Ezgi Çalışkan ise gezilen hizmet ve tesislerde öğrendikleri yeni bilgilerden memnun olduğunu dile getirdi.