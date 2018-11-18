SGM ve Macera park merkezi muhtarları ağırladı

Büyükşehir Belediyesi SGM ve Macera Park merkezi, Geyve'de görev yapan muhtarları ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezi ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Geyve'de görev yapan muhtarları ağırladı. Programda Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Pınar ve çok sayıda Geyveli Muhtar katıldı.

“Faydalı bilgiler”

Muhtarlara SGM ve Macera Park'ı tanıtarak bilgiler veren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu yaptığı açıklamada, “Geyve'den gelen muhtarlarımıza SGM ve Macera Park'ı gezdirerek yaptığımız çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler verdik. Bildiğimiz üzere Geyve'de de bir SGM'miz bulunuyor. Büyük küçük demeden her yaşa hitap eden kurslarımızla hemşehrilerimiz yaşantılarına kolaylık sağlayacak, yeni bilgiler edinmelerini sağlayacak çalışmalara katılıyorlar. Çocuklarımıza hayatlarının her evresinde faydalanabilecekleri bilgiler paylaşıyoruz. İnşallah çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecek. Siz değerli muhtarlarımızı da ağırlamaktan dolayı memnun olduk” dedi.

“İnsanlarımız mutlu”

Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Pınar ise yaptığı açıklamada, “35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da Geyve Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapmaktayım. Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerden çok memnunuz. Macera Park ve SGM'yi gezdik. Tabi Macera Park biraz daha gençlere yönelik bir yer. Vatandaşlarımızın hafta sonlarını buraya gelerek eğlenceli bir vakit geçirmesini tavsiye ediyorum. Geyve'de de SGM'miz bulunuyor. Ailelerimiz gerçekten çok mutlu. Belediyemizin çalışmaları gerçekten insanlarımızı mutlu ediyor. Başta Başkanımız Zeki Toçoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir yerde ağırladıkları için şahsım ve muhtarlarım adına minnettarım” diye konuştu.