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01 Temmuz 2018 13:39

SGM yaz kursları 9 bin 350 öğrenciyle başlıyor

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezleri ve Macera Park’ta yaz kursu kayıtları tamamlandı.

SGM yaz kursları 9 bin 350 öğrenciyle başlıyor

01 Temmuz 2018 13:39

9 bin 350 minik öğrenci 2 Temmuz Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle eğitimlerine başlayacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz kursu içi kayıtlar tamamlandı. 18 Haziran Pazartesi başlayan kurs kayıtları 29 Haziran Cuma günü sona erdi. 7-14 yaş arası öğrencilere eğitim verecek yaz kurslarına olan ilgi yoğun oldu. 6 hafta sürecek yaz kurslarına toplamda 9 bin 350 öğrenci kayıt yaptırdı. Yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Davut Yüce, “SGM yaz kurslarımıza olan bu yoğun ilgi hepimizi çok mutlu etti. Zengin eğitmen kadromuzla beraber yaz kurslarına başlıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bu yaz tatilini de öğrenerek ve eğlenerek geçirecekler. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların başarılı olmasını ve temellerinin sağlam oluşmasını istiyoruz. SGM’lerde vereceğimiz dersler sayesinde miniklerimizin her zaman yanlarında olup onların güzel şeyler başarmalarını sağlayacağız” dedi.


Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda verilecek olan dersler ile ilgili bilgileri paylaşan Yüce, “9 farklı branşta eğitimlerin gerçekleştirileceği Macera Park’ta yaz dönemi eğitimlerimiz başlıyor. 6 hafta boyunca; Spor ve Tırmanış, Geleneksel Okçuluk, Ritim, Drama, Tasarım, Akıl Oyunları, Becerikli Eller, Model Uçak Yapımı ve Teshib gibi farklı branşlarda derslerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah çocuklarımız bu yaz dönemini yaşayarak, öğrenerek ve maceranın tadını çıkararak dolu dolu geçirecekler” diye konuştu.




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