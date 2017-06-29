SGM Yaz Kursu kayıtları devam ediyor

3 Temmuz Pazartesi günü son bulacak başvurularla ilgili açıklamalar yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Yaz kursu kayıtlarımıza hemşerilerimiz tarafından yoğun bir ilgi söz konusu. 3 Temmuz’a kadar kayıt almaya devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi Akyazı, Geyve ve Adapazarı SGM yaz kurslarında buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

SGM yaz kursları hakkında açıklamalara bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Sosyal Gelişim Merkezi eğitimleri aileler ve çocuklar tarafından çok sevildi. Şu anda Geyve SGM’de 770, Akyazı SGM’de 800 öğrencimiz yaz kurslarına başvuruda bulundu. Adapazarı SGM’de ise 4 bin 900 çocuğumuz yaz kurslarında eğitim almak için kayıt yaptırdı. Geniş branş yelpazesine sahip olan kurslarımızda şuan 6 bin 470 çocuğumuz 6 hafta boyunca hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenmenin ayrıcalığını yaşayacak” diye konuştu.

SGM’de kayıtların devam ettiğin belirten Yüce, “7-14 yaş öğrencilerimizin katılacağı eğitimlerin kayıtları 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. 19 branşta farklı kategorilerde dersler sunacağımız kurslar için www.sakarya.bel.tr veya Sosyal Gelişim Merkezleri’nden bizzat başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 40 54 (3787-3788) numaralı telefonu arayabilirler” şeklinde konuştu.