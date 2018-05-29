SGM Yılsonu Şenlikleri sona erdi

Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen etkinliklerde Gitar, Keman, Ritim ve Bağlama Sınıf Konserleri katılımcılara keyifli bir dinleti sundu. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Çok verimli bir eğitim dönemini daha geride bıraktık. Çocuklarımızla birlikte hem eğlendik hem de öğrendik. Yeni arkadaşlıklar edindik. Öğrencilerimiz; tüm yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu şenliklerinde sergileme fırsatı buldu. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. Şimdi önümüzde yaz kurslarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.