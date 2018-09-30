SGM'de aile eğitimleri için kayıtlar başlıyor

1 Ekim Pazartesi günü başlayacak kayıtlar 14 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Eğitimler ise 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Sosyal Gelişim Merkezi'nden kayıt olabilecek. Aile Eğitimleri hakkında bilgiler veren Psikolog Miray Şahin, “Toplumumuzun temel yapı taşı olan ‘Aile' kavramının önemine yönelik çalışmalarımızdan olan ‘Aile Eğitimleri' yeni dönemimizde de birçok eğitim programı ve atölye çalışmalarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Aile Eğitimlerimizin amacı, birey ve ailelerin yeni koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yaşam kalitesinin güçlenmesi ve gelişmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Aklıselim toplumlar, iyi yetiştirilmiş çocuklardan oluşmaktadır” dedi.

Şahin, “Çocukların sağlıklı bir birey olması, kendini geliştirebilmesi, bilgi, beceri, iletişim gibi kazanımları elde etmesinde yeterli bilgisi bulunmayabilir. Bilgi ve tecrübesini nasıl kullanacağı noktasında yetersizliği olabilir. Dolayısıyla ‘Aile Eğitimi' ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bizler, yerelde aileyi güçlendirmek, sağlıklı, kendini ifade eden, saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamayı kendine ilke edinen çocuklar için, Sosyal Gelişim Merkezimizde her yıl ‘aile eğitimi' programları yapıyoruz. Tüm ailelerimizi eğitimlerimize bekliyoruz” diye konuştu.