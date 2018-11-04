SGM'de 'Babalık Atölyesi' başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) anlamlı bir çalışma daha hayata geçiriliyor.

3 farklı başlık altında gerçekleştirilecek ‘Babalık Atölyesi'nde eğitimler 20 Kasım Salı günü başlayacak ve 9 hafta boyunca devam edecek. Başvurular ise 5 Kasım Pazartesi günü ile 18 Kasım Pazar günleri arasında yapılacak. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, tüm babaları ve baba adaylarını ‘En Baba Atölye' sloganıyla gerçekleştirilecek eğitim programına davet etti.

Faaliyete geçirecekleri atölyede babaların ve baba adaylarının zor durumlarla başa çıkabilmelerini amaçladıklarını ifade eden Murat Kıroğlu, “SGM bünyesinde yeni bir atölye çalışmasını başlatıyoruz. Babalık Atölyesi ile babaların ve baba adaylarının zor durumlarla başa çıkabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 3 farklı başlık altında atölye çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Babalık Psikolojisi, Mutfakta Erkek Var ve İnce İşler atölyemizin alt başlıklarını oluşturacak. 5 Kasım Pazartesi günü kayıtlarımı başlıyor. 18 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlarımıza tüm babaları ve baba adaylarını bekliyoruz. İlk eğitimimiz ise 20 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek” dedi.