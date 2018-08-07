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07 Ağustos 2018 12:59

SGM’den miniklere zeka geliştiren oyunlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler devam ediyor.

SGM’den miniklere zeka geliştiren oyunlar

07 Ağustos 2018 12:59


Sapanca SGM’de gerçekleştirilen Akıl Oyunları dersinde öğrenciler durumlar karşısında strateji geliştirirken aynı zamanda el becerileri yeteneklerini de arttırma fırsatı elde ediyor. Akıl Oyunları Dersi Eğitmeni Meryem Orak, “Akıl oyunları dersi çocuklarımızın stratejik zekalarını kullanabilmelerine ve el becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu tür zeka geliştirici oyunlar çocuklarımızın erken yaşta sorunlara karşı çeşitli çözüm yolları bulabilmelerini sağlıyor. Oyunlarımız büyük küçük her yaş aralığından çocuğa hitap etmekte. Küçük kursiyerlerimizin sağ ve sol beyinlerinin daha sağlıklı gelişimi için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Velilere, kurs bitiminde de evde çocuklarıyla beraber bu oyunları oynayarak onların zeka gelişimine katkı sağlamalarını öneriyoruz” dedi.




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