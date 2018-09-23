SGM'ler ve Macera Park için kayıt zamanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yeni dönem kurs kayıtları 24 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

7 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlara tüm öğrencileri davet eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, 36 farklı branşta eğitimler gerçekleştirileceğini belirtti. Davut Yüce, “SGM'lerimiz ve Macera Park yeni döneme yine zengin ders içerikleri, uzman eğitmen kadrosuyla merhaba diyecek. Öğrencilerimiz kurslarımızla hem vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirecek, yeni arkadaşlıklar edinecek hem de öğrenmenin ayrıcalığını yaşayacak. Tüm öğrencilerimizi Sosyal Gelişim Merkezlerimizle ve Macera Park'la buluşmaya devam ediyorum” dedi.

Yeni dönem branşları ise şu şekilde; Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Arapça, İngilizce, Akıl Oyunları, Satranç, Drama, Ritim, Tasarım-Seramik, Resim, Karikatür, Keman, Bağlama, Gitar, Ney, Ebru Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Maket Yapımı Atölyesi, Becerikli Eller Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Çizgi Film ve Animasyon Atölyesi, Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi, Dikkat Atölyesi, Minik Adımlar Halk Oyunları Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Çizgi Tasarım Atölyesi, Grafik Tasarım Atölyesi, Melodika, Origami, Oyuncak Yapım Atölyesi, Kodlama, Sahne Sanatları Atölyesi, Spor Tırmanışı, Model Uçak Atölyesi, Geleneksel okçuluk.