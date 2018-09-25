SGM'ler ve Macera Park'a ilk gün 3 bin 800 kayıt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) ve Macera Park'ta başlayan kayıtlara ilk gün 3 bin 800 başvuru gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yeni dönem kurs kayıtları başladı. 7 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtların ilk gününde 3 bin 800 öğrencinin kurslara başvuruda bulunduğunu dile getiren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, ilgi gösteren tüm ailelere teşekkür ederek, yeni dönem heyecanını hep birlikte yaşayacaklarını ifade etti.

Murat Kıroğlu, “Yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yaz dönemi kurslarımızın ardından yeni dönem kayıtlarımızı 24 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlattık. Kayıtlarımızın ilk gününde 3 bin 800 başvuru gerçekleşti. Gösterilen bu ilgiden çok memnun ve mutluyuz. Bu yıl branşlarımızda bazı yenilikler de yer alıyor. Robotik Kodlama ve Dikkat Atölyesi derslerimizi de kurslarımıza dahil ettik. İnşallah hemşehrilerimizin gösterdikleri bu ilgiye karşılık bizlerde daha fazla çalışacağız. 7 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.