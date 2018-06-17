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17 Haziran 2018 15:43

SGM’ler ve Macera Park’ta kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir SGM’lerde ve Macera Park’ta yaz kursları için kayıtlar başlıyor.

SGM’ler ve Macera Park’ta kayıtlar başlıyor

17 Haziran 2018 15:43


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz dönemi için kayıtlar başlıyor. 7-14 yaş arası öğrencilerin geniş yelpazede eğitimler alacağı yaz kursları için 18 Haziran Pazartesi günü itibariyle kayıt almaya başlayacaklarını dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, yaz eğitimlerinde ilk ders zilinin 2 Temmuz Pazartesi günü çalacağını söyledi.


Eğitimlerin 6 hafta devam edeceğini söyleyen Yüce, “Yaz okulumuz 10 Ağustos Cuma günü sona erecek. Öğrenci kardeşlerimiz 2 farklı kursa kayıt yaptırabilecek. Dini içerikli kurslarımızdan da 2 derse kayıt olunabilecek. 6 haftalık eğitim döneminde öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenmenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Yaz kurslarımıza başvurular belediyemizin internet sitesi veya Sosyal Gelişim Merkezi’nden bizzat yapılabilecek” dedi.


Yeni atölye çalışmalarının da yaz kurslarında olacağını açıklayan Yüce, “Düşün, tasarla, uygula diyerek Robotik Atölyesi’ni başlatıyoruz. Tasarla, canlandır dedik ve Çizgi Film ve Animasyon Atölyesi’ni öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yine Karagöz Atölyemizde öğrencilerimiz gölge oyunu ile tanışacak. Ebru, Minyatür, Tezhip Atölyelerimiz de geleneksel sanatlara ilgi duyan öğrenjcilerimizi konuk edeceğiz. İnşallah çok güzel bir yaz tatili bizleri bekliyor" diye konuştu.




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