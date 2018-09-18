SGM'ler ve Macera Park'ta kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan SGM'ler ve Macera Park'ta yeni dönem kayıtları başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) ve Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yeni dönem kurs kayıtları başlıyor. 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtların 7 Ekim Pazar günü sona ereceğini aktaran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Yeni dönemin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal Gelişim Merkezi ve Macera Park'ta toplam 36 farklı branşla hizmet sunacağız. Kurslarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz” dedi.

SGM ve Macera Park'ta 36 farklı branşla hizmet sunacaklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Yeni bir döneme başlayacağız. SGM ve Macera Park'ta 36 farklı branşla hizmet sunacağız. Öğrencilerimiz öğrenmenin yanında eğlenmenin de ayrıcalığını merkezlerimizde yaşayacaklar. Zengin ders içeriklerimiz, uzman eğitmen kadromuzla öğrencilerimizle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah yeni dönem eğitimlerimizi de verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm öğrencilerimizi Sosyal Gelişim Merkezlerimizle ve Macera Park'la buluşmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Yeni dönem branşları ise şu şekilde; Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Arapça, İngilizce, Akıl Oyunları, Satranç, Drama, Ritim, Tasarım-Seramik, Resim, Karikatür, Keman, Bağlama, Gitar, Ney, Ebru Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Maket Yapımı Atölyesi, Becerikli Eller Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Çizgi Film ve Animasyon Atölyesi, Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi, Dikkat Atölyesi, Minik Adımlar Halk Oyunları Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Çizgi Tasarım Atölyesi, Grafik Tasarım Atölyesi, Melodika, Origami, Oyuncak Yapım Atölyesi, Kodlama, Sahne Sanatları Atölyesi, Spor Tırmanışı, Model Uçak Atölyesi, Geleneksel okçuluk.